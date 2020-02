Technische hulpmiddelen bij dementie in thuissituatie

LICHTENVOORDE – Op 26 februari gaat het Alzheimer Café Lichtenvoorde in op de mogelijkheden van technische hulpmiddelen bij dementie. De laatste jaren komen er steeds meer én betere ICT-hulpmiddelen op de markt om zorg op afstand te bieden. Deze slimme technologie in de woning (dit wordt domotica genoemd) kan ook voor mensen met dementie uitkomst bieden.

Ook zorgorganisaties zetten steeds vaker deze hulpmiddelen in ter ondersteuning van de zorg en de verbetering van de kwaliteit van leven. Zowel thuis als binnen een verpleeg- of verzorgingshuis (zorgcentrum) of in een complex kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Michiel Klitsie, werkzaam als technisch geneeskundige bij Careaz, wil deze avond graag de ontwikkelingen en mogelijkheden voor de thuissituatie met u delen.

Over het Alzheimer Café in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 26 februari 2020

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411