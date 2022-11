Tekenen in de ruimte in BIEBlab

LICHTENVOORDE – Op donderdag 24 november kun je in het BIEBlab in de Bibliotheek Lichtenvoorde tekenen in de ruimte. Je gaat aan de slag met een zogenaamde 3D-pen. Het BIEBlab begint om 15.00 uur. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Tekenen in de ruimte

Wil jij ook graag ervaren hoe het is om niet op een papiertje maar echt in de lucht te tekenen? Kom dan in deze workshop met 3d tekenpennen je eigen ruimte tekenen!

BIEBlab in vier vestigingen

Werden de BIEBlab-activiteiten vorige seizoenen georganiseerd in Eibergen en Ruurlo, nu komt ook Borculo erbij. In Ruurlo kun je twee keer per maand terecht, in Borculo en Eibergen één keer per maand. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Culturije.

