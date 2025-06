Tentoonstelling ‘WE ARE PART OF CULTURE’ geopend in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – In de bibliotheek van Lichtenvoorde is maandagmiddag 24 juni de reizende tentoonstelling WE ARE PART OF CULTURE van start gegaan. De expositie vormt het begin van een unieke samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten en de Duitse steden Bocholt en Borken, met als doel aandacht te vragen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre verrichtte de officiële opening. De tentoonstelling maakt deel uit van de activiteiten rondom Achterhoek Pride en sluit aan bij de Bocholt Pride, die op 23 augustus plaatsvindt. Niet eerder werkten de Nederlandse en Duitse gemeenten op deze manier samen aan een project gericht op inclusie van de LHBTI+ gemeenschap.

Meer dan 40 historische iconen

WE ARE PART OF CULTURE toont portretten en verhalen van meer dan veertig queer iconen uit de Europese geschiedenis, zoals Alan Turing, Marlene Dietrich en Freddie Mercury. De expositie belicht hoe deze mensen – vaak ondanks tegenwerking – hebben bijgedragen aan kunst, wetenschap en politiek. Door hun queer identiteit centraal te zetten, wil de tentoonstelling bijdragen aan meer begrip, acceptatie en respect.

Regenbooggemeente

Oost Gelre is een regenbooggemeente en zet zich actief in voor gelijke rechten. “In een tijd waarin acceptatie in sommige delen van de wereld onder druk staat, laten we hiermee zien waar we voor staan: een samenleving waarin iedereen erbij hoort,” aldus de organisatie.

De tentoonstelling is te zien tot en met 6 juli in de bibliotheek aan De Leest 2 in Lichtenvoorde. Daarna reist de expositie verder door de Achterhoek en naar Duitsland.

