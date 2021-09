Theater College in Openluchttheater Lichtenvoorde

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Wetenschap ingewikkeld? Dat hoeft helemaal niet! Vier gepassioneerde wetenschappers van Universiteit Twente (UT) geven op vrijdagavond 17 september mini-colleges van 20 minuten over uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen in Openluchttheater Lichtenvoorde. De colleges worden afgewisseld door livemuziek van de bluesbands LA-Blues en Playing L-Street.

Bestaan er eigenlijk ook vriendelijke virussen? Kunnen apparaten het denkvermogen van een mens imiteren? Hoeveel energie past er in een batterij? En wat is eigenlijk mijn CO2 footprint? Als je altijd al antwoord op deze vragen had willen hebben, dan ben jij de perfecte ‘student’ voor het Theater College. Want dat wetenschap helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, bewijzen de professoren Guus Rijnders, Jeroen Cornelissen, Gertjan Koster en Mark Huijben in mini-colleges van 20 minuten.

De colleges worden afgewisseld met livemuziek van de Lichtenvoordse bluesbands LA-Blues en Playing L-Street. Het Theater College is dus op een hele leuke en laagdrempelige manier een stel extra hersencellen bijkweken én genieten van goede muziek!

Nog tot eind oktober zijn er diverse concerten en theatervoorstellingen te zien in Openluchttheater Lichtenvoorde, o.a. van Boh Foi Toch, Joris Linssen & Caramba, Central Park: The Story of Simon & Garfunkel, Eric Clapton tribute Claptunes, Mell & Vintage Future en Europa’s beste Springsteen-tribute The Bruceband. Kijk voor meer informatie, het actuele programma en tickets op www.openluchttheaterlichtenvoorde.nl.