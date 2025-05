Training ‘Opvoeden zonder strijd’ voor ouders van hoogbegaafde kinderen start in mei in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op 22 mei start in Lichtenvoorde een nieuwe training voor ouders van hoogbegaafde kinderen, met als doel meer rust, begrip en praktische handvatten in de opvoeding. De training ‘Opvoeden zonder strijd’ wordt georganiseerd door Talenten-Trainer en Karaktermeisjes en is bedoeld voor ouders die hun kind beter willen begrijpen en begeleiden.

Hoogbegaafdheid gaat vaak samen met intense gevoelens, perfectionisme en een sterke drang naar autonomie. Trainers Mineke Betting-Fukking en Dinga Sanders – beiden deskundig én ervaringsdeskundig – geven in zes maandelijkse bijeenkomsten concrete tools voor de dagelijkse praktijk.

Praktisch en persoonlijk

De training is kleinschalig (maximaal 12 deelnemers) en biedt ruimte voor herkenning en uitwisseling. Thema’s zijn onder meer: ‘Wat is hoogbegaafdheid echt?’, ‘Grenzen stellen zonder strijd’ en ‘Effectief samenwerken met school’. Elke bijeenkomst duurt twee uur en vindt plaats in het gebouw De Schans aan de Albert Schweitzerstraat 27 in Lichtenvoorde.

Aanmelden kan via karaktermeisjes.nl/coming-soon of per e-mail via dinga@karaktermeisjes.nl. Vol = vol.

