LICHTENVOORDE – Na de Race/Weg Toertocht afgelopen zondag, staat komende zondag 23 april de Vennebulten Mountainbike Toertocht op het programma.

Tijdens de MTB BouwXpert Vennebultentocht kun je kiezen uit vier verschillende afstanden: 30km, 45km, 60km en voor de echte Diehards bieden we dit jaar een route van 100km aan, genaamd de “Achterhooks Argste MTB Marathon”.

Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging of de NTFU om deel te nemen aan deze toertochten. Er is ruime parkeergelegenheid direct bij het Start/Finish terrein. Onderweg is er een verzorgingspost met dames- en herentoiletten, technisch service punt, EHBO en gratis catering. Na afloop kun je bij de finish locatie nog even napraten onder het genot van een drankje. Je kunt hier ook je fiets afspuiten.

In overleg met vele particuliere grondeigenaren hebben we weer een uitdagende route weten te maken, met nieuwe delen. Vooral de uitdagende singletracks met verrassende doorsteken gaan over particulier terrein. De afstanden 30-45 en 60 km en zijn volledig gepijld.

De routes gaan via de nieuwe fietstunnel onder de N18 langs Harreveld door de Vennebulten. Hier is ook de verzorgingspost. Via het Zwarte Veen gaat de route terug naar Lichtenvoorde. De 60 km route maakt voor de pauze een extra lus naar de Meuhook en na de pauze maken de 45 en 60 km een extra lus richting Barlo.

Om zeker te zijn van deelname en een snelle doorstroming te bevorderen, raden we je aan om vooraf online in te schrijven via Fietssport – MTB BouwXpert Vennebultentocht, zondag 23 april 2023.

Achterhoeks Argste MTB Marathon 100 km

Vanaf 2023 nieuw op de Toertochtkalender bij WTC Keitrappers. Deelname aan de 100 km tocht is uitsluitend mogelijk door voorinschriijving via: Fietssport – Achterhoeks Argste MTB Marathon, zondag 23 april 2023. Er is dus geen mogelijkheid voor daginschrijving! Uniek voor de Achterhoek, de ultieme uitdaging voor de Diehard MTB’er:

Achterhoeks Argste staat garant voor 100 km MTB-uitdaging voor de MTB’er die geen inspanning te ver gaat en wel wat conditionele inhoud heeft. De route bestaat uit 60 km uitgepijlde route van onze MTB Vennebultentocht uitgebreid met 40 km GPX -Route richting het Idinkbos. Op de route is 2 x een verzorgingspost met technische ondersteuning, gratis catering en toiletten.

