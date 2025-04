Voorstelling over dementie in Den Diek uitverkocht, wel nog boekpresentaties ‘Mamadag’ in Lichtenvoorde en Aalten

LICHTENVOORDE – De theatervoorstelling ‘Mag ik uw aandacht? Als dementie een rol speelt’ van Maretty van den Mosselaar, die woensdagavond 23 april plaatsvindt in Den Diek, is inmiddels uitverkocht. De voorstelling is onderdeel van het Alzheimer Trefpunt en wordt aangeboden door Alzheimer Nederland regio Oost Gelre in samenwerking met de gemeenten Oost Gelre, Aalten en Winterswijk.

De voorstelling, geïnspireerd op het boek

Mamadag – Tot de dementie ons scheidt, biedt een toegankelijke en herkenbare kijk op leven met dementie. Met afwisselende scènes, muziek en humor weet Van den Mosselaar het thema op een lichte, maar rake manier te brengen.

Wie geen kaartje heeft voor de uitverkochte voorstelling, kan alsnog kennismaken met Maretty en haar verhaal tijdens een van haar boekpresentaties:

Donderdag 24 april , 19.30 uur – Bibliotheek Lichtenvoorde (De Leest 2)

Vrijdag 23 mei, 14.00 uur – Bibliotheek Aalten (Lage Blik 28)

Tijdens deze presentaties vertelt Maretty over de zorg voor haar moeder met dementie, leest ze voor uit haar boek en gaat ze in gesprek met het publiek. Ook is er gelegenheid om het boek aan te schaffen en te laten signeren.

Over het boek ‘Mamadag’

In Mamadag – Tot de dementie ons scheidt beschrijft Maretty op persoonlijke wijze hoe zij twee dagen per week voor haar moeder zorgde. Ze deelt openhartig de mooie én moeilijke momenten, en laat zien hoe haar professionele ervaring als verpleegkundige, contactclown en trainer haar hielp in deze periode.

Meer informatie:

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in