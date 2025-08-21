Voorstelling ‘Over houvast en loslaten’ over leven met dementie in Ruurlo en Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE / RUURLO – In september zijn in de Bibliotheek Oost-Achterhoek twee voorstellingen te zien van ‘Over houvast en loslaten – Leven met dementie’. Deze theatervoorstelling is speciaal bedoeld voor mantelzorgers en iedereen die in het dagelijks leven of werk te maken heeft met mensen met beginnende dementie.

De voorstelling wordt gespeeld door Jan van den Hammen en Marij Verhaevert. Zij brengen herkenbare scènes uit het dagelijks leven van een mantelzorger en een partner met dementie. Van den Hammen heeft ruim 25 jaar ervaring met trainingen, scholingen en theatervoorstellingen in de zorg en weet op indringende wijze de rol van een oudere met zorgbehoefte neer te zetten. De scènes zijn soms humoristisch, soms aangrijpend, maar altijd herkenbaar en bieden steun en inzicht.

De voorstelling is te bezoeken op:

Donderdag 4 september om 19.30 uur in Lichtenvoorde

Dinsdag 9 september om 19.30 uur in Ruurlo

De toegang is gratis. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of bij de balie in de bibliotheken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in