Wapperdag Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE Op zaterdag 17 augustus is het Wapperdag in Lichtenvoorde. Dan wappert aan de gevels de felgele corsovlag. Voorzitter Thijs Kroezen hoopt dat veel inwoners de vlag met trots laten wapperen. “We hebben deze dag ooit gekozen als hét moment waarop we samen naar de corsozondag toeleven. De dahlia’s staan in bloei, de grote wagens naderen hun voltooiing, het grote moment is bijna daar: het Bloemencorso Lichtenvoorde!”

Het Bloemencorso Lichtenvoorde staat bekend om haar bloeiend spektakel. Thijs Kroezen steekt dat niet onder stoelen of banken: ”De corsogroepen leggen de lat heel hoog en gaan geen uitdaging uit de weg. De bezoeker is de grote winnaar, want die ziet een ongekend schouwspel aan zich voorbij trekken. Daar mogen we met elkaar enorm trots op zijn. En daarom mag nu de vlag al uit voor het corso, voor al die vrijwilligers die zich er het hele jaar voor inzetten en voor de inwoners en ondernemers die het corso steunen.”

Vlag dekt de lading

De bouwers van de 18 grote wagens halen alles uit de kast om de bezoekers een onvergetelijke ervaring te bieden. Voorzitter Thijs Kroezen: “We zijn gewend aan grote wagens tot 25 meter lang, huizenhoog en beplakt met honderdduizenden dahlia’s. Maar ook de techniek van bewegende delen wordt steeds verfijnder. Daarnaast versterkt de figuratie op en rond de wagen steeds meer de beleving van het thema. En vergeet ook niet de wagens van onze CorsoKids. De bezoekers staan echt hele mooie verrassingen te wachten. De vlag dekt in dit geval de lading helemaal en die mogen we best met trots laten wapperen!”

Wie nog geen corsovlag heeft kan er één kopen bij de VVV Lichtenvoorde aan de Korte Rapenburgsestraat of bij de Blokker aan de Patronaat 13c Lichtenvoorde. “Ik hoop dat de corsovlag vanaf zaterdag 17 augustus heel Lichtenvoorde geel kleurt tot en met de corsozondag.”