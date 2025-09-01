Wereld Alzheimer Dag in Lichtenvoorde: Samen Muziek Maken

LICHTENVOORDE – Op woensdag 24 september staat het Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk in Den Diek in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Het thema dit jaar is “Samen Muziek Maken”, met een programma vol dans en live muziek voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden.

Dansdocent Audrey Veldkamp geeft een workshop “Dansen als Toen”, speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. “Bewegen op muziek brengt herinneringen naar boven en zorgt voor verbinding. Het plezier staat voorop,” aldus Veldkamp. Vanaf november start bovendien een maandelijkse dansochtend in Den Diek, waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Duo De Mansleu (Bennie Holkenborg en Tonnie Weikamp), die met hun brede repertoire – van luistermuziek tot feestnummers en Egerländer – zorgen voor een herkenbare sfeer. Na de workshop is er gelegenheid om samen een dansje te maken of simpelweg te genieten van de muziek.

De avond is gratis toegankelijk en bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten en professionals in de zorg.

📅 Datum: woensdag 24 september 2025

⏰ Tijd: inloop vanaf 19.30 uur

📍 Locatie: Den Diek, Dijkstraat 30 (ingang Hamelandhal), Lichtenvoorde

💶 Kosten: gratis toegang

🔗 Meer info: www.danskracht.nl | Aanmelden dansochtenden via n.montenegro@oostgelre.nl of 06–43149671

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in