Wereld Alzheimer Dag met dansen en muziek in Den Diek

LICHTENVOORDE – Het Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk staat woensdag 24 september stil bij Wereld Alzheimer Dag. In Den Diek in Lichtenvoorde draait de avond om het thema “Samen Muziek Maken”. Muziek en beweging nemen daarbij een centrale plaats in.

Audrey Veldkamp verzorgt een workshop Dansen als Toen. “Bewegen op muziek roept herinneringen op en brengt mensen dichter bij elkaar,” legt zij uit. Vanaf november geeft zij maandelijks muzikale ochtenden in Den Diek, waarbij een zaal wordt omgetoverd tot dansruimte.

Naast de workshop is er live muziek van Duo De Mansleu, die bezoekers meenemen naar de sfeer van vroeger. Wie wil, mag de dansvloer op. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde is een maandelijkse ontmoetingsplek op de vierde woensdag van de maand. Het biedt ruimte voor contact, informatie en gezelligheid voor zowel mantelzorgers, professionals als mensen die zelf dementie hebben.

📅 Woensdag 24 september, 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

📍 Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde (ingang Hamelandhal)

💶 Gratis toegang, reserveren niet nodig

🔗 alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland | ☎ 06-13514411

