Wie van de drie heeft dementie?

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

LICHTENVOORDE – Op woensdag 27 november organiseert Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk opnieuw een bijeenkomst voor mensen met een beginnende vorm van dementie, hun mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst is speciaal, want er wordt een voorstelling gegeven door Theater Aan De Lijn.

De toegang is gratis! Normaal gesproken is aanmelden niet nodig, maar vanwege deze bijzondere avond vragen wij u om u vooraf aan te melden, zodat we weten hoeveel mensen er die avond zullen zijn en hier rekening mee kunnen houden. Aanmelden kan via: d.kuska-uefing@alzheimervrijwilligers.nl

Korte inhoud van de avondvoorstelling:

Zus, zus en broer op leeftijd proberen te ontdekken wie van de drie dementie heeft. Ze doen samen muziek- en geheugentesten. Het blijft in het ongewisse of één van de drie dementie heeft en, zo ja, wie dat is.

Naast het onderwerp dementie gaat de voorstelling vooral over de communicatie tussen de zussen en de broer. Ze gaan nog altijd met elkaar om zoals in hun kinderjaren. Het is een spel van macht, onmacht, bondjes sluiten en toch om elkaar geven. Kortom: een feest van herkenning.

Een vrolijke, clowneske voorstelling van Theater Aan De Lijn

Locatie:

Cultureel Centrum Den Diek (ingang aan de zijde van de Hamelandhal), Dijkstraat 30, Lichtenvoorde.

Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur. Het programma is van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oo

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.