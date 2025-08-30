Workshop borduurmachine in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 12 september organiseert de Bibliotheek Lichtenvoorde een gratis workshop rondom de borduurmachine. Vanaf 19.00 uur kunnen volwassenen in het BIEBlab kennismaken met deze techniek en leren hoe je zelf creatieve ontwerpen maakt.

De workshop is laagdrempelig: er is geen technische kennis nodig, alleen nieuwsgierigheid. Het BIEBlab biedt volwassenen vaker de kans om met nieuwe technologie te experimenteren, zoals 3D-printen en virtual reality. “Het gaat om ontdekken en plezier maken met techniek,” aldus de organisatie.

📅 Datum: vrijdag 12 september 2025
Tijd: 19.00 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Lichtenvoorde
💶 Kosten: gratis deelname
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek

