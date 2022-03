Workshop ‘thuisarts’ in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in Lichtenvoorde in de maand maart workshops over verschillende gezondheidsprogramma’s en apps. Op woensdag 16 maart (9.30 uur) staat de workshop in het teken van de site thuisarts.nl. De bijeenkomst is gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk. Reserveren is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/digivitaler, in de Bibliotheek Lichtenvoorde of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929).

DigiVitaler

Je zorg en gezondheid kun je steeds meer met je computer, tablet of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het je minder tijd kost en je je gegevens altijd bij de hand hebt.

Met deze workshops maak je kennis met digitale zorg en leer je ermee werken.

Workshop Thuisarts

Je kent vast wel momenten waarop je behoefte hebt aan medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte. Hoe kan ik mijn klachten zelf aanpakken? Wanneer moet ik naar de huisarts gaan? Soms wil je ná een bezoek aan je huisarts de uitleg en adviezen thuis nog eens rustig nalezen. Of je zoekt gewoon meer informatie over een onderwerp, misschien omdat iemand in je omgeving ziek is geworden. In al die situaties geeft Thuisarts.nl antwoord op jouw vragen.

Programma

De workshop ‘Thuisarts’ wordt woensdag 16 maart, om 9.30 uur georganiseerd in de Bibliotheek Lichtenvoorde. De overige workshops die nog op het programma staan zijn:

23 maart: Gezondheidsapps (9.30 uur, de Bibliotheek Lichtenvoorde)

30 maart: Apotheek.nl (9.30 uur, de Bibliotheek Lichtenvoorde)

Ook deze workshops zijn gratis. Het aanmelden verloopt ook via www.oostachterhoek.nl/digivitaler, in de Bibliotheek Lichtenvoorde of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (088-0062929).

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....