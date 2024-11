Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

LICHTENVOORDE – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in samenwerking met RegioBank Steentjes Makelaars een gratis workshop ‘Veilig online bankieren’. Deze vindt plaats op vrijdagochtend 15 november om 10.00 uur in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is gewenst. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/veiligonlinebankieren, telefonisch via 088-0062929, of direct in de bibliotheek.

Voorkom fraude, phishing en andere vormen van internetcriminaliteit

Internetcriminaliteit, zoals fraude en phishing, neemt toe doordat steeds meer mensen hun bankzaken online regelen. Hoe kun je je financiële gegevens veilig houden? Tijdens de gratis workshop ‘Veilig online bankieren’ delen deskundigen van RegioBank Steentjes Makelaars hun kennis en leren ze je hoe je internetcriminelen te slim af kunt zijn.

Veilig online bankieren: leer hoe je fraude voorkomt

Het kan lastig zijn om te herkennen of je te maken hebt met internetcriminelen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als bankmedewerkers en vragen om codes of persoonlijke informatie. Welke gegevens kun je wel of niet delen? En wanneer moet je een e-mail, website of bericht wantrouwen? In deze interactieve workshop krijg je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, inzicht in de werkwijze van cybercriminelen. Je leert hoe je verdachte e-mails en WhatsApp-berichten kunt herkennen en hoe je je inloggegevens, zoals je digicode of pincode, kunt beschermen.

Deze workshop is geschikt voor iedereen die veilig online wil bankieren en zich wil wapenen tegen internetcriminaliteit. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek of klant bij de RegioBank.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.