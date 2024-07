Wout & Frank zenden live uit Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op donderdag 18 en vrijdag 19 juli zenden Radio Veronica-dj’s Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof live uit vanaf de 26ste editie van de Zwarte Cross. Ze ontvangen daar bekende artiesten in hun middagshow en brengen de sfeer van het uitverkochte festival op de radio.

Het festival in de Achterhoek verwelkomt jaarlijks ruim 230.000 bezoekers en is daarmee het grootste muziekfestival van Nederland. Als het festival donderdagmiddag begint, zijn Wout & Frank in de locatiestudio van Radio Veronica op het stadsplein van de Zwarte Cross. Tijdens de twee middagshows komen verschillende artiesten langs zoals Ilse DeLange, Bökkers, de Heino’s, Suzan & Freek en Di-rect. Wout & Frank maakten de afgelopen jaren ook al radio vanaf het festival.

Wouter van der Goes: “Ik kwam in 2004 voor het eerst op de Cross en sindsdien ben ik verkocht. Zodra je de poorten binnenloopt, ben je in een andere wereld waar iedereen feest viert, plezier maakt en waar muziek, gezelligheid en vriendschap hoogtij vieren. Ik ben er trots op dat we met Radio Veronica zo nauw samenwerken met dit fantastische festival.”

Frank van ‘t Hof: “Het is een van de mooiste festivals van Nederland. Naast heel veel bier, muziek en modder brengt het je herinneringen voor het leven. In onze middagshow nemen we je volledig mee in de sfeer en gezelligheid van de Cross.”

Ook op zaterdag en zondag zullen Wout en Frank inbreken in de uitzendingen van Radio Veronica om verslag te doen en geven ze luisteraars de kans om toch op het allerlaatste moment het uitverkochte festival te bezoeken. Ook draait het dj-duo zowel op zaterdag als zondag in de ‘Discotent’. Al jaren komen hier duizenden bezoekers dansen in een tent vol glitterbollen en discomuziek.

De middagshow ‘Wout & Frank’ is elke werkdag van 16.00 tot 19.00 uur te horen op Radio Veronica en op donderdag en vrijdag live vanaf de Zwarte Cross.