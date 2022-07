Zomersluiting Bibliotheken Lichtenvoorde en Groenlo

OOST GELRE – In de zomervakantie is de Bibliotheek Groenlo gesloten van maandag 25 t/m vrijdag 29 juli 2022. Daarnaast is de Groenlose bieb van 11 juli t/m 19 augustus alle ochtenden gesloten (tot 13.30 uur). De Bibliotheek Lichtenvoorde is gesloten van maandag 8 augustus t/m vrijdag 12 augustus 2021.

Extra lange uitleentermijn

In de maanden juli en augustus worden alle bibliotheekmaterialen voor zes weken uitgeleend. Lekker lang lenen dus!

Tijdens de sluitingsperiode van een vestiging kan er wel geleend en ingeleverd worden in de geopende vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Vakantieabonnement cadeautje van de Bibliotheek

Speciaal voor iedereen die graag eens de dienstverlening van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en die van de online Bibliotheek (e-books, luisterboeken en tijdschriften) uit wil proberen: laat je inschrijven met een gratis vakantieabonnement. Meer info: www.oostachterhoek.nl/vakantieabonnement.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....