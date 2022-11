Zwarte Cross 2023 volledig uitverkocht

LICHTENVOORDE – De Zwarte Cross 2023 is uitverkocht. De kaarten voor het festival, dat van donderdag 20 tot en met zondag 23 juli 2023 zal plaatsvinden in Lichtenvoorde, waren vanochtend binnen twee uur de deur uit.

Op zaterdag 19 november om 11.00 uur begon de reguliere kaartverkoop en tijdens de piek stonden belangstellenden met ruim 123.000 verschillende devices in de wachtrij. Iedere koper kon maximaal 10 kaarten bestellen. Alle mensen die zich in de wachtrij bevonden hadden een eerlijke kans op kaarten. Om klokslag 11.00 uur kreeg namelijk iedereen een willekeurige plaats in de wachtrij toegewezen. De organisatie snapt dat belangstellenden die geen kaart hebben kunnen bemachtigen balen als een stekker. Er kunnen nog tickets gekocht of aangeboden worden via TicketSwap. Alleen daar kunnen Zwarte Crossers op een veilige manier kaarten (ver)kopen. Iedereen die wel kaarten heeft kunnen bemachtigen: bedankt dat jullie vertrouwen hebben in de Zwarte Cross en gefeliciteerd! We zien jullie op de Zwarte Cross 2023.

Na 1092 dagen was het dan eindelijk weer zover: de voorverkoop van de tickets voor de Zwarte Cross. Voor het eerst sinds 2019 maakten Zwarte Crossers zich weer op voor een zaterdagochtend kaarten scoren. Alle festivalgangers die door de wachtrij kwamen konden maximaal 10 tickets per persoon bestellen. Dat zij de slogan ‘Nøhlen is dodelijk’ omarmd hebben is duidelijk. Zonder genøhl werden alle Zwarte Cross tickets verkocht!

Soepel verlopen

Dit jaar is de kaartverkoop zonder problemen verlopen. Mede dankzij de digitale wachtrij. Uren van tevoren klaarzitten had geen zin, want de kaartverkoop vond plaats op basis van willekeurige plaatsing in de wachtrij. Dit alles zorgde ervoor dat het hele proces tot grote tevredenheid van de organisatie van de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., verlopen is.

Wachtrijvideo

Wachten duurde minder lang door de wachtrijvideo, speciaal gemaakt voor deze voorverkoop. Met de wachtrijvideo konden bezoekers kijken naar een programma van ongeveer 10 minuten vol entertainment, humor, maar ook serieuze berichtgeving. Een belangrijk punt daarbij was huftergedrag. Huftergedrag is een probleem dat de organisatie van de Zwarte Cross graag tegen wil gaan en daarom staat de bestrijding hiervan hoog op de prioriteitenlijst. “Ben jij een pummel (m/v/x) die zich schuldig maakt aan wildplassen, biergooien, racistische opmerkingen maken, de boel slopen, en/of ongevraagd aan medebezoekers peuteren? Of denk jij dat zulk gedrag stiekem wel mag op de Zwarte Cross? Twijfel dan niet en koop vooral géén kaarten voor de Zwarte Cross 2023. We hopen dat je jouw tickets gunt aan iemand die de waarden van ons festival wel respecteert en aanhangt: vrijheid, uitbundigheid, humor en gemoedelijkheid.”

Crossinschrijving en Harder!-kaartverkoop

Op zaterdag 5 november heeft de inschrijving voor de verschillende crossklassen al plaatsgevonden. Deze inschrijving zat binnen 15 minuten vol. De crossers konden dit jaar kiezen uit de Eureka-klasse, Heldenklasse (beide nieuw dit jaar), Bromfietsklasse, Wegraceklasse, Zwaargewichtklasse en de Specialklasse.

De Harder!-kaartverkoop vond een week later plaats op 12 november. Alle 25.000 fanclubleden kregen een week voorrang op de algemene kaartverkoop, zodat zij 100% zeker waren van 2 toegangskaarten. In die week raakten de Camper/caravan-tickets en de tweepersoonstenten op Grasnapolsky al uitverkocht.

TicketSwap

Nu de Zwarte Cross 2023 uitverkocht is raden we alle mensen die achter het net gevist hebben aan om TicketSwap in de gaten te houden. TicketSwap is de enige partij waarbij we een 100% veilige transactie kunnen garanderen. Koop dus nooit kaarten via andere kanalen.

De Zwarte Cross vindt in 2023 plaats van 20 tot en met 23 juli 2023.

