Zwarte Cross presenteert nieuwe slogan: Nøhlen is dodelijk!

LICHTENVOORDE – Na 1092 dagen eindelijk weer een Zwarte Cross voorverkoop! De kaartverkoop voor de Zwarte Cross 2023 staat voor de deur! De leden van de Zwarte Cross-fanclub Harder!, die dankzij hun lidmaatschap een week voorrang krijgen op de algemene voorverkoop, mogen aanstaande zaterdag los in de ticketshop. Een week later, op zaterdag 19 november om stipt 11.00 uur, gaat de wereldwijde kaartverkoop van start. De organisatie lanceert vandaag de nieuwe slogan voor aankomende editie: ‘Nøhlen is dodelijk!’.

Nieuwe slogan: Nøhlen is dodelijk!

In een tijd waarin het lijkt alsof iedereen met de koppen tegen elkaar, dan wel met de hakken in het zand staat wil de Zwarte Cross het ‘rotsvaste vertrouwen in de goede afloop’ herstellen en kiest het voor een positieve koers, volledig tegen de stroom in. Los van alle grote problemen in de wereld die zeker zorg en aandacht verdienen kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het regelmatig een ongelofelijk en totaal onnodig respectloos zeiken op elkaar is. Het houdt maar niet op met het klagen, mopperen, zeiken, zaniken of kankeren. Of in goed Achterhoeks: nøhlen! En dat ‘nøhlen’ mag best een tandje minder vinden wij. Want alleen vanuit positiviteit kan respect, plezier en creativiteit ontstaan. En die zaken nemen wij als festival nogal serieus. Cynisme maait telkens weer het gras voor je voeten weg, dus kappen daarmee! Noem het naïef, noem het goedgelovig, maar wij zeggen: Nøhlen Is Dodelijk! Stap uit de neerwaartse spiraal van negativiteit en cynisme. Het is tijd voor Bruut Nationaal Geluk! De Zwarte Cross adopteert ‘Nøhlen Is Dodelijk!’ als haar lijfspreuk, ingaande vanaf heden tot en met het vierdaagse festival op 20-21-22-23 juli 2023. Verwacht vanaf nu een salvo van positiviteit, afgevuurd vanuit ons regenboogkleurige schuttersputje, gericht op alles en iedereen.

De vorige keer (2019) verkocht de Zwarte Cross 2020 (wat uiteindelijk Zwarte Cross 2022 werd) binnen een half uur uit in een soepel verlopen voorverkoop. In 2018 waren de kaarten voor 2019 in een uur verkocht. De organisatie van de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed B.V., zet alles in het werk om de beide voorverkoop-momenten ditmaal wederom zonder problemen te laten verlopen. Door een digitale wachtrij kan het bestelproces misschien wat langer duren, maar worden hopelijk technische problemen voorkomen en de voorverkoop zo eerlijk mogelijk gemaakt.

Alle crossklassen Zwarte Cross 2023 binnen 15 minuten vol

De inschrijving voor de crossklassen heeft inmiddels plaatsgevonden. Binnen 15 minuten zaten alle crossklassen vol. De nieuwe crossklassen in 2023 zijn de ‘Eureka-klasse’ en de ‘Heldenklasse’. De Eureka-klasse draait om uitvinders en (om)denkers. Elke aandrijving is toegestaan, zolang er maar geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstof. Met welke energiebron wordt de Schans dan wel getrotseerd? Zon, wind, water, spierkracht, elektriciteit. Alles mag. In de Heldenklasse worden superhelden vereerd. Wie is jouw held en hoe breng je hem of haar tot leven? Wees net zo creatief en onverzettelijk als jouw held en dien een geweldig wagenontwerp in. Natuurlijk keren daarnaast de welbekende Bromfietsklasse (16+), Wegraceklasse (18+), Zwaargewichtklasse (18+) en de Specialklasse (18+) terug op de crossbaan.

Fanclub Harder!

De Zwarte Cross heeft sinds 2008 een eigen fanclub en een eigen magazine met ondertussen 25.000 leden. Fanclubleden lezen Harder! Magazine en zijn bovendien 100% verzekerd van tickets voor de Zwarte Cross, omdat zij één week voorrang krijgen op de wereldwijde voorverkoop. Inschrijven voor de Zwarte Cross fanclub Harder! is niet meer mogelijk. In maart 2020 maakten we bekend dat we het ledental maximeren op 25.000. Dat getal is bereikt. Vanaf 9 december krijgen alle Harder!-leden een nieuwe editie in de bus.

TicketSwap

Mocht de Zwarte Cross direct uitverkopen via de eigen website, dan garanderen we alleen bij TicketSwap een 100% veilige transactie om nog aan kaarten te komen. Koop dus nooit via andere kanalen.

De Zwarte Cross vindt in 2023 plaats van 20 tot en met 23 juli 2023. WWW.ZWARTECROSS.NL

