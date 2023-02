Jeroen Stevens nieuwe hoofdtrainer v.v. Erix vanaf ’23-’24

LIEVELDE – Met ingang van het komende voetbalseizoen wordt Jeroen Stevens de nieuwe trainer van de herenselectie van v.v. Erix. De 55-jarige Lieveldenaar volgt daarmee Mick Hermsen op. Hermsen besloot in goed overleg met het bestuur na een jarenlange prettige samenwerking zijn contract niet te verlengen. Het eerste elftal van v.v. Erix komt uit in de 4e klasse C (zondag).

Stevens heeft ruime ervaring als trainer bij zowel de jeugd als bij de senioren. Zo was hij onder meer hoofdtrainer bij vv Reunie, VIOS Beltrum, SV Bredevoort en vv Etten. De laatste jaren is Stevens actief geweest bij Longa ’30 als Hoofd Opleiding. Ook heeft hij daar een half jaar Longa ’30 2 onder zijn hoede gehad. Eind vorig seizoen is hij nog twee maanden toegevoegd aan het 1e van Longa ’30, in de strijd om lijfsbehoud.

Terug naar de roots

Het bestuur van v.v. Erix is blij met de toekomstige samenwerking met hun plaatsgenoot. Stevens is als inwoner van Lievelde namelijk al van jongs af aan betrokken en bekend bij de club. Ook was hij zelf speler van het eerste elftal eind jaren ‘80. Mooi dat hij vanaf volgend seizoen zijn opgedane ervaring en ambities wil overbrengen op de jonge selectie van v.v. Erix.

