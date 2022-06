20e Achterhoekse Streekproducten markt

LIEVELDE – Op maandag 2e Pinksterdag wordt bij Kaasboerderij Weenink Lievelde de 20ste Achterhoekse Streekproductenmarkt gehouden. Op de deze jubileum editie zijn meer dan 100 activiteiten en standhouders aanwezig.

De markt begon ooit klein maar is nu gegroeid tot een van de grotere evenementen in de achterhoek. Streekproducten zijn een belangrijk onderdeel. Zo is er weer graskaas van Kaasboerderij Weenink, Brood gebakken in de oude steenoven, honing, jam, worst, asperges, aardbeien en meer lekkers uit de streek.

Veel standhouders zijn actief met allerlei vormen van creativiteit met penseel, hamer, beitel, breinaald, pen, papier, bloemen, planten en het woord. Ook voor een advies over inrichting van de tuin kunt u naar de markt. Fietsen en brommers kieken en daarna kijken naar de Vogelshow. Voor de liefhebbers van Oldtimers: De Boerenkaas sterrit met Oldtimers heeft start en finish op de markt.

Voor kinderen Koe knuffelen en selfies maken met koe Drieka. Er is een speelhoek met tal van leuke activiteiten, zoals schminken, glittertattoos, Stormbaan en springkussens.

De Kaasboerderij zelf is tijdens de markt volledig in bedrijf. Er is live muziek met de Slingeland Kapel, The Cowpokes, Jos en Martin, theater met Peer Tof en de Politieagenten te Paard.

De Achterhoekse Streekproducten Markt.

Maandag 6 juni(Tweede Pinksterdag) van 10:00 tot 17:00 uur.

Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3, 7137HG Lievelde.

Entree € 5.00

Kinderen tot en met 12 jaar gratis.

Gratis Parkeren.

