Ambachten dag Achterhoeks openluchtmuseum.

LIEVELDE – De eerste ambachten dag van 19 juli 2022 zit erop en het was ontzettend warm. Voor de deelnemers en bezoekers was het goed te doen onder de grote bomen en in de boerderijen van het Openlucht museum.

Op 2 augustus wordt de tweede ambachten dag georganiseerd in het Achterhoeks Openluchtmuseum gelegen bij Erve Kots Eimersweg 4 te Lievelde.

Diverse oude en hedendaagse ambachten zoals de olierosmolen, de zagerij, de klompenmaker, fries houtsnijwerk, zijde schilderen, wol vilten, honing, hoedenmaakster, demonstratie Dry Brusch, kralenwerk en vele andere. In totaal 24 deelnemers die u graag laten genieten van hun ambacht.

De Ambachten dag begint om 11.00 en duurt tot 17.00 uur.

Naast deze ambachten kunt u ook het museum bezichtigen en de kinderen kunnen een broodje bakken in de oven en spelen in de speeltuin.

De entree bedraagt € 7,00 per persoon en kinderen € 3,00

