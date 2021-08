Ambachtendag Erve Kots

Deel dit bericht













LIEVELDE – Op donderdag 12 augustus 2021 organiseert Erve Kots de derde en laatste Ambachten dag van deze zomer in het Open luchtmuseum Eimersweg 4 in Lievelde. Diverse oude en hedendaagse ambachten zoals de olierosmolen, de koperslager, de zagerij fries houtsnijwerk, Grols breiwerk, zijde schilderen, wol vilten, brons, jam, honing, kralenwerk en vele andere zijn er te zien. Naast deze ambachten kunt u ook het museum bezichtigen en de kinderen kunnen een broodje bakken in de oven en spelen in de speeltuin.

De markt begint om 10.30 en duurt tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 4,50 per persoon en kinderen € 2,25-,