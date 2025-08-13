Ambachtsdagen bij Achterhoeks Openluchtmuseum trekken bezoekers van alle leeftijden

LIEVELDE – Op donderdag 21 augustus, van 11.00 tot 16.00 uur, organiseert het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde een speciale ambachtsdag. Tijdens deze zomervakantieactiviteit staat het museum volledig in het teken van cultureel erfgoed en traditionele ambachten.

Bezoekers kunnen op het grote museumterrein diverse demonstraties en workshops bijwonen, uitgevoerd door vrijwilligers. Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten waarbij ze spelenderwijs kennismaken met oude ambachten, zoals smeden, mandenvlechten en touwslaan. In de zagerij worden boomstammen ter plekke gezaagd, draait de machine van de klompenmakerij en laat de houtdraaier zien hoe hij gebruiksvoorwerpen maakt. Ook is te zien hoe molenstenen in de oliemolen worden gebruikt voor het persen van lijnzaadolie.

Naast de ambachtenmarkt is er een streekproductenmarkt, waar bezoekers kunnen proeven en kopen. Het museum biedt bovendien een multimediapresentatie en audiotour aan, speciaal ontwikkeld voor kinderen en gezinnen.

Na afloop is het terras van Erve Kots geopend voor een hapje en drankje, waaronder pannenkoeken.

Entreeprijzen:

Volwassenen: € 7,50

Senioren: € 5,50

Kinderen: € 3,50

Gezinskaart: € 18,00 (2 volwassenen en maximaal 3 kinderen)

Locatie: Eimersweg 4, Lievelde – www.achterhoeksopenluchtmuseum.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in