Boerenerfconcert mag weer

ZIEUWENT/LIEVELDE – Stichting Paaspop Klassiek is verheugd te kunnen vermelden dat het boerenerfconcert op zondag 27 juni 2021 door kan gaan. De dag zal ‘Carmerata Sorpresa’ optreden.

Dit ensemble bestaat uit Elisabeth Ingen Housz en Ruben Sanderse op viool, Inja Botden op cello en Gerdien Romeijn op fluit. Zij spelen werken van Heydn en Beethoven. Kijk voor informatie over het programma op de website paaspopklassiek.nl. Het concert duurt ongeveer een uur en vindt plaats bij Boerderij Tops, Scheidingsweg 2 in Lievelde.

Reserveren

Omdat het aantal plaatsen beperkt is in verband met de nu geldende Coronaregels voor concerten, moet u een plaats reserveren. Om velen een kans te geven dit unieke concert te bezoeken is het aantal kaarten gelimiteerd: Max 4 kaarten per mailadres. Het concert wordt tweemaal uitgevoerd, de eerste keer om 11.00 uur en de tweede keer om 14.00 uur.