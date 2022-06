Café Doodgewoon Oost Achterhoek

LIEVELDE – In de media waren de afgelopen tijd spotjes van SIRE over de dood te horen en te zien. Die spotjes moedigen ons aan om over de dood te praten voor het te laat is. En om ook echt te luisteren naar mensen die net iemand hebben verloren aan de dood en er niet overheen te praten.

Domien Esselink, journalist en spreker bij uitvaarten, is gewend om al voor het overlijden van mensen met hen en de mensen om hen heen in gesprek te gaan over hun afscheid. Dat levert waardevolle gesprekken op. Op zijn bekende zorgvuldige en ook humoristische wijze zal Domien Esselink over dit onderwerp vertellen. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Praktische informatie:

Café Doodgewoon vindt plaats op 21 juni bij Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde.

Het programma duurt van 19.30 uur tot 21 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Voor meer informatie kunt u bellen naar tel. 0622 243393.

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek. De Rabobank sponsort deze bijeenkomsten.

