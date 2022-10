Concert popkoor Vivace: ‘Muziek door alle tijden heen’

LIEVELDE – Popkoor “Vivace” uit Lievelde geeft op zondag 30 oktober om 15.00 uur een concert in de Christus Koningkerk te Lievelde. Het koor bestaat uit 19 enthousiaste zangeressen en staat onder leiding van dirigent Frits Maters.

Frits Maters

Frits is nu ruim een jaar de dirigent van Vivace. Na zijn studie Docent Muziek aan het ArtEz Conservatorium te Enschede heeft hij ruim veertig jaar gewerkt in het muziekonderwijs.

In die jaren heeft hij verschillende schoolkoren gedirigeerd en heeft hij jaarlijks leerling concerten georganiseerd. Naast zijn werkzaamheden als leraar leidde hij ook diverse gospelkoren.

Programma

Vivace heeft een gevarieerd programma samengesteld dat bestaat uit muziek uit allerlei verschillende tijdperken, van ‘Light my Fire’ van The Doors uit de jaren ‘60 tot recentere muziek zoals ‘Hold Back the River’ van James Bay. Aan het concert wordt verder medewerking verleend door saxofonist Vincent Stevens en slagwerker Teun Stevens.

Simone Ewouds

Daarnaast is er een gastoptreden van de uit Groenlo afkomstige zangeres Simone Ewouds. Zij studeerde hoofdvak Zang (popmuziek) aan het conservatorium van Rotterdam. Ze is zangdocente en treedt daarnaast op. Zij zal het koor ook verder instrumentaal begeleiden tijdens het concert.

De entree bedraagt € 5,- (kinderen t/m 16 jaar gratis).

