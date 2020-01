Dialect op de koffie met Tineke van Buren

LIEVELDE _ Op zondag 2 februari a.s. organiseert de Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl) een volgende aflevering van het programma “Met dialect op de koffie”.

Tineke van Buren (1948 Hellendoorn) zal deze morgen verhalen en gedichten van haarzelf, maar ook van anderen voordragen. Tineke komt uit het onderwijs en is familie van Johanna van Buren. Een deel van haar programma zal gaan over dichteres Johanna van Buren (Hellendoorn 1881-1962).

De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 uur tot 13.00 uur bij Erve Kots in Lievelde.

De entree is € 8,00 per persoon incl. 2 kopjes koffie of thee.

Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom.