Dialect op terras bij Erve Kots

LIEVELDE – Op zondag 12 juli a.s. organiseert de Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl) in samenwerking met Erve Kots (www.ervekots.nl) een speciale aflevering van het programma “Met dialect op de koffie” in de buitenlucht.

De driemansformatie “Alles Andès” speelt een groot aantal zelfgeschreven nummers in de eigen streektaal, het Achterhookse/Dinxperse dialect. Van gevoelig melancholisch tot gezellige meezingers met vaak verrassende teksten. Het programma wordt afgewisseld met verhalen van vertellers van de Dialectkring.

Het terras is geheel ingericht naar de geldende “Corona-eisen”. (1,5 meter afstand enz.) De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 uur tot 13.00 uur bij Erve Kots in Lievelde. Vooraf aanmelden bij Erve Kots: tel. 0544-371691 of info@ervekots.nl.

De entree is gratis en ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom. Een vrije gift t.b.v. het onderhoud van het Schrieverspad wordt bijzonder gewaardeerd. Bij slecht weer wordt de bijeenkomst afgelast.