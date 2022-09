Hobby en kaartenbeurs bij Erve Kots te Lievelde.

LIEVELDE – Op 25 september 2022 organiseren wij een hobbyen kaartenbeurs in de grote zaal van Erve kots Eimersweg 4 in Lievelde van 10.00 tot 16.30 uur. In de zaal van Erve Kots zullen 30 hobbyisten uit de Achterhoek hun hobby tentoonstellen en demonstreren.

Te zien zijn onder andere: sieraden, kaarten, groendecoratie, handdoek cadeautjes, zijde, origami figuren, poppenkleertjes, daimond panting, jam, honing decoratie voor binnen en buiten en hobbymateriaal. Ook zijn er kaarten voor elke gelegenheid, in alle kleuren en maten en technieken.

Zondag 25 september 2022 hobby en kaartenbeurs voor hobby ideeën, leuke cadeautjes, de nieuwste kerstkaarten en materiaal. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. De entree bedraagt € 2,50 kinderen tot 12 jaar gratis.

Voor informatie kijk op www.facebook.com/hobbybeurs.com

