Jubileum voor Achterhoekse dragqueen Mary Miracle

LIEVELDE – Gemiddeld drie uur duurt het voordat Michiel Wopereis in de huid zit van zijn alterego Mary Miracle: dé Achterhoekse dragqueen. Dit jaar bestaat zijn act 10 jaar. In het weekend van 2 en 3 oktober blikt hij tijdens een live interview terug op dit bijzondere decennium. In een unieke en intieme setting bij Lokalen, ruimte voor creatief ondernemen in Lichtenvoorde, zal Michiel als zijn alterego Mary Miracle vragen beantwoorden om dit jubileum te vieren.

Michiel Wopereis is 29 jaar oud als hij de dragkunst zelf ontdekt. Hij kent het al jaren van uitgaan in de gayscene, maar keek er in het begin maar raar tegenaan. Voor zijn 30ste verjaardag neemt hij het besluit om zijn verjaardagfeest over een andere boeg te gooien en transformeert hij zichzelf voor het eerst als dragqueen. Een vriendin helpt hem met de make-up, hij koopt een pruik via internet en haalt een galajurk op in Rotterdam en zijn act Mary Miracle was geboren.

Het optreden tijdens zijn eigen verjaardagsfeest bleek een succesnummer. Al gauw volgen meer optredens in de regio voor vrienden, bekenden en in de lokale homobar. Het grote succes kwam na een optreden tijdens de Roze Woensdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Toen was het hek van de dam. Vanaf dat moment verschijnt Mary Miracle op de grote podia: van Paaspop in Schijndel tot de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Haar silhouet van de enorme pruik met pijpenkrullen en krachtige make-up zijn inmiddels een onmisbaar begrip.

Mary Miracle staat elk jaar op de diverse podia in de Achterhoek. Ook de Roze Woensdag in Nijmegen tijdens de Vierdaagse is een vaste prik. Festivals in de regio zoals Reurpop in Ruurlo, Over De Top Festival en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde zijn bekend terrein voor de dragqueen. Michiel zoekt ook graag de samenwerking op met artiesten in de buurt.

Zo is er een samenwerking met DJ PimPamPompen en het concept Coming Fout, waar ze samen veel succes mee boeken. Alleen op het podium zie je Mary Miracle niet snel, vaak staat ze er samen met andere dragqueens zoals Taylor Made, Lady Diamond en Miss Leeding. “We are family!”, aldus Michiel.

Bij Mary Miracle is alles groot. Ook dit 10-jarig jubileum zou Michiel graag groots willen vieren, maar door de coronacrisis heeft hij nu gekozen voor een uniek klein evenement in intieme setting. Op 2 en 3 oktober ’s avonds is Mary Miracle bij Lokalen, ruimte voor creatief ondernemen aan de Frans Halsstraat 35 in Lichtenvoorde. Tijdens een live interview vertelt Michiel zijn belevenissen van 10 jaar als zijn alterego. Het wordt een avond vol onthullingen, hilariteit en uniek beeldmateriaal. Tevens wordt er op de locatie een tijdelijke expositie geopend met kleding, attributen en sprekende foto’s. De avond is gratis toegankelijk. Inschrijving is verplicht via michiel_wopereis@hotmail.com.

Voor meer informatie kijk op www.marymiracle.nl

