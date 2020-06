Kidspret Sport Spel en Springen

LIEVELDE – Eindelijk is er weer wat te doen voor de kids! Buitenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen weer en daarom is er nu Kidspret Sport, Spel & Springen op verschillende locaties in de regio. Zo kun je komende weekenden komen sporten, spelen en springen bij Kaasboerderij Weenink in Lievelde

Er is een speciale sport- en speelarena waar alleen kinderen t/m 12 jaar toegang tot hebben en hier onbeperkt los kunnen gaan onder begeleiding en aanwijzingen van de Kidspret medewerkers.

Er is voor de kleintjes tot 6 jaar een speciale peuterweide en bij mooi weer zal de waterbaan geopend worden.

Op gepaste afstand is het terras voor de (groot)ouders en begeleiders van de kinderen. Dit initiatief is ontstaan in goed overleg tussen de horeca locatie, Kidspret en de gemeente. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen en zullen de attributen vaker schoon worden gemaakt.

Op het terras is het horeca protocol van toepassing en iedereen moet reserveren. Alleen de kids tm 12 jaar moeten een kaartje kopen. Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen moeten wel aangeven dat ze komen en een gratis ticket kiezen. Kleintjes tot 80 cm lengte hebben eveneens gratis toegang. Er is een beperkt aantal tickets zodat het niet te druk kan worden maar moet je er wel snel bij zijn!

Kidspret is op 12 – 13 -14 en 19 -20 en 21 juni bij Kaasboerderij Weenink tussen 10.00 en 17.00 uur. Alle info en reserveren via www.kidspret.nl