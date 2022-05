Kom kieken in het Achterhoeksmuseum

LIEVELDE – Op de open dag op zondag 15 mei kan iedereen komen kijken naar het vernieuwde Achterhoeks Openluchtmuseum op het terrein van Erve Kots aan de Eimersweg 4b in Lievelde.

Op het museumterrein zelf zijn de verschillende tijdvakken en de daarbij behorende ambachten in en om de gebouwen te bewonderen. En met een audiotour in de oren, beleef je het boerenleven in het jasje van nu. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om de audiotour in het Nederlands, Duits of (natuurlijk) het Achterhoeks te horen, terwijl je je ogen uitkijkt in de gebouwen en op het terrein.

Voor kinderen is het natuurlijk geweldig om het leven van vroeger te kunnen beleven in het museum. Ook het speelterrein in het centrum van het museumterrein biedt voor hen ontzettend veel speel-, klim- en durfplezier.

Het museum is dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Deze Open dag is de entree vrij (vrije gift). De uitvoering van “De Liedjesstraot” door Warboel en Hans Keuper geldt wel entree.

Een grote stap terug in de tijd. Lees meer www.achterhoeksopenluchtmuseum.nl Achterhoeks Openluchtmuseum | Van boerderij tot boerderijmuseum

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....