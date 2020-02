LIEVELDE – Op donderdagavond 12 maart organiseert VIT-hulp bij mantelzorg bij Kaasboerderij Weenink een themabijeenkomst ‘Mantelzorg en juridische zaken: de notaris legt uit.’ Kandidaat-notaris mevrouw mr. Marianne Peters-van Ruler van notariskantoor Roerdink & Stevelink te Groenlo zal deze avond uitleg geven over verscheidene zaken.

Soms zijn mensen onvoldoende of in z’n geheel niet (meer) in staat om zelf zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of een aandoening binnen het autistisch spectrum. Of vanwege een psychiatrische aandoening, of door een vorm van dementie. Het kan dan wenselijk zijn om een belangenbehartiger aan te stellen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Wat is daarbij het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en een curator? En wanneer is een volmacht nodig? Wat kan je vastleggen in een levenstestament? Tijdens deze avond krijgt u hierover uitleg. Maar ook over zaken als schenkingen en erfbelasting. Evenals wettelijke regelingen rondom eventuele wens tot euthanasie. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Het programma op donderdag 12 maart start om 19.15 uur en is uiterlijk 21.30 uur afgelopen. Locatie: Kaasboerderij Weenink, Eimersweg 3 in Lievelde. Deelname is gratis evenals koffie en thee. Aanmelding is zeer gewenst. Meer informatie en aanmelding kan bij VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 of email info@vithulpbijmantelzorg.nl