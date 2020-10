Mantelzorgcafé in Oost Gelre

LIEVELDE – Op dinsdag 27 oktober 2020 is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten bij ‘Kaasboerderij Weenink’, Eimersweg 3 in Lievelde van 14.00 – 15.30 uur. Iedereen die voor een langere periode zorgt voor iemand in de omgeving is mantelzorger. Het kan gaan om de zorg voor een ouder, een partner, een kind of een andere naaste. VIT-hulp bij mantelzorg organiseert voor hen het Mantelzorgcafé.

Ontspanning en ontmoeting

De mantelzorgconsulent is uw gastvrouw en ontvangt u met een kopje koffie of thee. Vaak ontstaan in een ongedwongen sfeer onderling mooie gesprekken. Een half woord is vaak genoeg om elkaar te begrijpen. Deelnemers kunnen zo elkaar tot steun zijn maar ervaren het ook als ‘er even tussen uit zijn’. Vanzelfsprekend kunt u zich met uw vragen wenden tot de mantelzorgconsulent.

Aanmelden

Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt u aangeboden. Wel is het noodzakelijk om te reserveren. Dit kan telefonisch op het volgende nummer: (0544) 82 00 00 of via mail info@vithulpbijmantelzorg.nl. Uiteraard houden wij bij al onze mantelzorgcafés en bijeenkomsten rekening met de huidige richtlijnen van het RIVM. De zaalruimte, opstelling van zitplaatsen en maximum aantal bezoekers is daarop aangepast. Informatie over deze bijeenkomsten vindt u ook op onze website www.vithulpbijmantelzorg.nl.