Paaseierenmarkt Reurei bij Erve Kots

LIEVELDE – Met het voorjaar in aantocht is het weer tijd voor ‘Reurei’ de Paaseierenmarkt van de Achterhoek. De 28ste editie wordt gehouden in de zaal van Herberg Erve Kots Eimersweg 4 te Lievelde.

De aanwezige ei-kunstenaars laten zien welke mogelijkheden er allemaal zijn om van een simpel ei een waar kunstwerk te maken. Vele eieren zijn gekleurd, beschildert en versierd met acryl, aquarel, opengewerkt of gedecoreerd met daimond painting.

“Helaas wordt het aantal ei-kunstenaars jaarlijks minder, jonge aanwas is er niet of nauwelijks. Toch willen wij de liefhebbers van eieren een mooi evenement bieden. Een zaal vol met eieren dat was eens, daarom hebben wij er voor gekozen om zaal aan te vullen met kunst en mooie hobby. Heel bijzonder is de deelname van Hanja en Loeba Rozak ze wonen in België maar hun techniek is afkomstig uit de Oekraïne”, aldus de organisatie.

Zaterdag 5 en zondag 6 maart 2022. De markt is beide dagen geopend voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 2,50.

