Lijsttrekkersdebat op 12 maart in Groenlo

OOST GELRE / GROENLO – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart vinden in Oost Gelre verschillende activiteiten plaats. Eén van de belangrijkste momenten is het lijsttrekkersdebat dat op donderdag 12 maart wordt georganiseerd. De zeven lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen gaan die avond met elkaar in gesprek. Het debat begint om 20.00 uur en vindt plaats bij De Mattelier in Groenlo. Inwoners zijn van harte welkom om het debat bij te wonen. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens het debat komen onderwerpen aan bod die de komende jaren van belang zijn voor Oost Gelre.

Wie niet fysiek aanwezig kan zijn, kan het debat live volgen via een link op de website van de gemeente.

