Oude kaarten brengen Achterhoek tot leven tijdens bijzondere lezing

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

LINTELO – Hoe zag de Achterhoek er vierhonderd jaar geleden uit? Een vraag die op dinsdagavond 15 oktober in het Kulturhus van Lintelo beantwoord zal worden tijdens een lezing van Marcel Kuster. De cartograaf, bekend om zijn historische onderzoek, zal in samenwerking met Old Sillevold en de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten, Dinxperlo, Wisch) een fascinerende reconstructie van oude kaarten presenteren. Het publiek krijgt de kans om het vertrouwde landschap van de Achterhoek door de eeuwen heen te ontdekken.

De lezing begint om 19.45 uur en is vrij toegankelijk.

In 1628 werd Nicolaes van Geelkercken, een prominente cartograaf van zijn tijd, door het Hof in Arnhem gevraagd om onder andere het Kwartier Zutphen opnieuw in kaart te brengen. Elf jaar later, in 1639, verscheen de kaart van Oost-Gelderland, een werk dat de regio minutieus vastlegde en de basis legde voor generaties aan cartografisch werk. De invloed van deze kaart reikte tot ver in de 18e eeuw, en zijn nauwkeurige verkenning van het gebied maakt zijn kaarten nog steeds relevant voor historici en kaartliefhebbers.

Op de originele kaart van Van Geelkercken zien we bekende plaatsen als Silvolde, Aalten en Varsseveld, maar door de lens van de 17e eeuw. Toch valt op dat het kaartbeeld vervormd is en vragen oproept over de representatie van het landschap. Kuster, een expert in geografische reconstructies, heeft met behulp van geavanceerde GIS-technologie (Geografisch Informatiesysteem) de kaart geanalyseerd en opnieuw opgebouwd. Hierdoor zijn diepere lagen en historische details naar voren gekomen, waarmee de Achterhoek van toen opnieuw tot leven komt.

Tijdens de lezing neemt Kuster de toehoorders mee op een reis door tijd en plaats. Met behulp van oude manuscripten laat hij zien hoe locaties als het Masterveld, Neede, Halle, en het Ruurlose Broek eruitzagen in de 17e eeuw. Ook latere kaarten, zoals die van Merner, worden geduid en geplaatst op moderne kaarten van het gebied, waardoor plaatsen als Breedenbroek en Varsseveld op een nieuwe manier kunnen worden begrepen.

Voor liefhebbers van geschiedenis en cartografie belooft dit een bijzondere avond te worden, waarin het verleden van de Achterhoek in detail wordt herontdekt.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.

Misschien vind je dit ook leuk Lezing over Geallieerde luchtfoto-spionage tijdens…