Literair Café in Bredevoort met Anne Steenhoff

BREDEVOORT – Auteur en leerkracht Anne Steenhoff is op vrijdag 16 januari 2026 te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Tijdens de avond spreekt zij onder meer over haar boek Een lui letterland, waarin leesplezier centraal staat.

Steenhoff laat zien dat het leesniveau van kinderen wél te verbeteren is, mits het plezier in lezen terugkomt. Niet lezen omdat het moet, maar omdat verhalen iets toevoegen: kennis, verwondering en begrip voor de wereld om ons heen.

De Koppelkerk organiseert meerdere keren per jaar literaire bijeenkomsten, waaronder Literaire Kindercafés voor basisschool ’t Bastion. In het Literair Café richt Steenhoff zich nadrukkelijk ook op ouders en leerkrachten, die zij wil inspireren om lezen weer een vaste en plezierige plek te geven in het dagelijks leven.

Als basisschooldocent ervaart Steenhoff dagelijks hoe laag het leesniveau van veel kinderen is. Met ruimte van haar schooldirectie ontwikkelde zij een eigen aanpak, die de basis vormde voor haar boek. Eerder behaalde zij de tweede plaats bij WriteNow! Amsterdam (2019) en publiceerde zij in onder meer Tirade, De Optimist en NRC.

📍 Waar: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

📅 Wanneer: Vrijdag 16 januari 2026

🕗 Aanvang: 20.00 uur (deuren open 19.30 uur)

🎟 Entree: €12,50 voorverkoop / €15 aan de deur

🔗 Meer informatie en aanmelden: https://www.koppelkerk.nl

