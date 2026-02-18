Literair Café met Wout Waanders en Laurens Alexander in Koppelkerk

222 keer bekeken

BREDEVOORT – De Koppelkerk in Bredevoort vormt vrijdag 27 februari 2026 het decor voor een bijzondere combinatie van poëzie en muziek. Dichter Wout Waanders en muzikant Laurens Alexander brengen daar samen een avond waarin woord en klank in elkaar overvloeien.

Waanders brak door met zijn bundel Parkplan (2020), die werd bekroond met de C. Buddingh-prijs. In 2025 verscheen zijn tweede bundel We zijn nog lang niet halverwege, waarin het thema metamorfose centraal staat. Dat sluit aan bij de Poëzieweek 2026. Tijdens de avond draagt hij werk voor uit deze bundel, waarbij hij het publiek ook verrast met theatrale elementen.

Laurens van de Linde, de man achter Laurens Alexander, maakt Nederlandstalige muziek met invloeden uit folk, indie en dreampop. Zijn debuutalbum NEGATIEVEN werd afgelopen najaar gepresenteerd in Nijmegen. In zijn liedjes verkent hij thema’s als verlies, verandering en de zoektocht naar betekenis.

Het Literair Café vindt plaats in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35. De deuren openen om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur. Meer informatie en aanmelden via www.koppelkerk.nl.

