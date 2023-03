Lochemsebergloop weer nieuw leven ingeblazen

LOCHEM – De teleurstelling was groot toen de Lochemsebergloop de afgelopen jaren niet kon doorgaan. Maar enkele enthousiastelingen hebben het evenement nu nieuw leven ingeblazen. Waardoor de Woest Lochemsebergloop op zaterdag 1 april weer wordt gehouden, op een parcours over een van de fraaiere stukjes Achterhoek.

De Lochemse Berg is – zoals de overlevering dat wil – normaal gesproken het gebied waar de witte wieven de dienst uitmaken. Maar de afgelopen jaren was het het coronaspook dat hier ronddoolde en ervoor zorgde dat de Lochemsbergloop niet kon worden gehouden. De witte wieven hebben het spook echter verdreven en zijn weer heer en meester op de Lochemse Berg.

Met rood omcirkeld

De Lochemsebergloop is een evenement dat al jaren met rood in de agenda’s staat van veel hardlopers. Zowel de hele fanatieke lopers als de wat minder fanatieke. Nu de pandemie officieel ten einde is, heeft een aantal sportievelingen de handen ineens geslagen en ervoor gezorgd dat de run terug is op de kalender.

Hoogste punt

Waarbij ook deze keer het parcours weer over de mooiere paden van de Lochemse Berg voert. Al is het evenement wel in een nieuw jasje gestoken. Zo is er een nieuwe startlocatie, een nieuwe route en ligt de finishlijn bij de uitkijktoren Belvédère, de voormalige uitkijktoren op het hoogste punt van de Lochemse Berg.

“De loop is niet alleen weggelegd voor de fanatieke hardloper, maar ook voor de lopers die dit puur voor hun recreatie doen”, aldus Anne Ruumpol-Oltvoort van Woest Sport in Borculo, dat als sponsor naamgever van het evenement is geworden. “Vanzelfsprekend kunnen hardlopers meedoen, maar ook is er ruimte voor de sportieve wandelaars.”

Volwassenen kunnen daarbij kiezen tussen vijf en negenenhalve kilometer. “Dat kan dus hardlopend”, aldus Anne Ruumpol-Oltvoort, “maar ook mogen de deelnemers powerwalken: heel stevig doorwandelen, een mooi alternatief voor mensen die niet willen of kunnen hardlopen.”

Er kan bovendien worden gelopen in diverse leeftijdscategorieën. Zo is er onder meer een wedstrijd voor de jeugd. Daarvoor is er de Pikeur Makelaars Kidsrun, waarbij de deelnemertjes kunnen kiezen voor een parcours over 750 of 1.500 meter.

De deelnemers moeten zich vooraf inschrijven. Dat kan via Inschrijven.nl tot en met 31 maart. Op de dag zelf inschrijven is niet mogelijk.

Voor meer informatie: www.woest-sport.nl/lochemsebergloop

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl