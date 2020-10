Alzheimer Café Lochem

LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Café in Lochem. Daarnaast wordt er op een aantal avonden in het jaar een thema-avond georganiseerd voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Door de nieuwe maatregelen i.v.m. het coronavirus kunnen wij nu niet bij elkaar komen.

Daarom gaat de themabijeenkomst van 29 oktober niet door. We weten nog niet hoe het gaat met de november- en december bijeenkomsten. Daarover ontvangt u t.z.t. bericht. Het is een moeilijke tijd. Veel mensen zitten thuis en vaak alleen.

Voor wie behoefte heeft aan een gesprek, of een luisterend oor is er de Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur gratis bereikbaar op 0800-5088 en is er informatie te vinden op de website: www.alzheimernederland.nl

U kunt ook bellen met de vrijwilligers van het Alzheimer Café in Lochem (Truus Grijzen, tel. 0573-253862 of 06-51819095 of Miny Kreunen, tel. 0573-254521 of 06-33868102 of Jetty Huijboom, tel. 0573-441665