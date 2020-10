LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Café in Lochem. Daarnaast wordt er op een aantal avonden in het jaar een thema-avond georganiseerd voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie.

Alternatieven voor Alzheimer Café Lochem

Ook het Alzheimer Café Lochem heeft besloten om voor dit jaar haar reguliere bijeenkomsten te annuleren. Er is door de vrijwilligers gezocht naar alternatieve contactmomenten. In plaats van de AC’s van 13 november en 11 december wordt er een inloopochtend georganiseerd voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten in het bijzijn van een paar vrijwilligers! En als het toegestaan is natuurlijk met een lekker bakje koffie/thee.

Dit vindt plaats in het Stadhuus en uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Beide ochtenden 13 november en 11 december. Inloop vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur