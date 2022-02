Alzheimer Trefpunt in Lochem

LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt Lochem, ochtenden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en een tweetal avonden in het jaar met een speciaal thema. Dit is voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Elke 2e vrijdagochtend van de maand bent u welkom bij Alzheimer Trefpunt. Deze worden gehouden in de Huiskamer van het Stadshuus, Markt 3 in Lochem. De inloop is van 10.00 – 10.30 en de bijeenkomst is van 10.30 – 12.00 uur.

De gastspreker op vrijdag 11 februari is Loes Steinebach, gespreksleider en voorlichter van Alzheimer Nederland, afd. Oost-Gelderland.

Thema: “Verschil tussen dementie en ‘gewone’ vergeetachtigheid”.

Ook worden de meest voorkomende vormen van dementie besproken, de gevolgen van dementie, zowel lichamelijk als mentaal en sociaal. Tot slot zal er veel aandacht zijn voor hoe je dementie kunt herkennen, hoe je het beste om kunt gaan met iemand met dementie, wat er nog wel kan en hoe je als mantelzorger ook goed voor jezelf kunt zorgen. De presentatie wordt ondersteund door filmpjes en afbeeldingen. Zowel tijdens als na de presentatie zal er ruimte zijn voor interactie, voor vragen en het uitwisseling van ervaringen.

Wanneer: vrijdag 11 februari van 10.30 uur tot 12.00 uur. Inloop: 10.00 uur, 10.30 start programma

Waar: Huiskamer van het Stadshuus, Markt 3 Lochem.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is vrij.

U bent van harte welkom! De volgende bijeenkomsten zijn op 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli 2022 en op 15 maart 2022 is er een informatie-avond

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

