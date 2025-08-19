Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert bijeenkomst over dagbesteding in het groen

LOCHEM – Het Alzheimer Trefpunt Lochem houdt op vrijdag 12 september een bijeenkomst met als thema dagbesteding in het groen. Te gast is Mariska Kuipers van zorgboerderij Erve de Poll uit Lettele.

Erve de Poll biedt dagbesteding in een veilige en gezellige omgeving voor mensen met een zorgvraag. Aan de hand van foto’s laat Kuipers zien wat er allemaal mogelijk is. Het uitgangspunt is dat cliënten zich nuttig kunnen blijven voelen, ook met dementie. Niet de beperkingen staan centraal, maar juist de mogelijkheden.

De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem. De ochtend start om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.

Praktische informatie

Wanneer: vrijdag 12 september 2025, 10.30 – 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Waar: Stadshuus, Markt 3, Lochem

Aanmelden: niet nodig

Voor meer informatie: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl of via Alzheimer Nederland Oost-Gelderland: 06-13514411.

