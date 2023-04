Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert themabijeenkomst over muziek en bewegen

LOCHEM – Op vrijdag 12 mei 2023 vindt er weer een bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Lochem plaats, georganiseerd door de afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland. Dit keer is het thema ‘Muziek en Bewegen’, waarbij muziekagoog Gideon Biegstraaten de bezoekers zal laten ervaren wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie.

Tijdens de ochtend zal Biegstraaten de bezoekers laten zien wat muziek teweeg kan brengen bij mensen met dementie. Muziek kan namelijk ontspanning en afleiding bieden van de dagelijkse beslommeringen. Ook kan het herinneringen oproepen en een aanleiding zijn om in gesprek te komen. Het belooft een gezellige ochtend te worden met veel muziek.

Het Alzheimer Trefpunt Lochem is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie. U kunt er lotgenoten, mantelzorgers en deskundigen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u bezighouden. Naast de maandelijkse bijeenkomsten zijn er ook elk jaar een tweetal thema-avonden en de Wereld Alzheimer Dag.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem. De inloop start om 10.00 uur en aanmelden vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland

Contact AT Lochem: at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl

Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland/alzheimer-trefpunt-lochem

