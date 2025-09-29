Alzheimer Trefpunt Lochem viert 15-jarig bestaan met bijeenkomst over mantelzorg
LOCHEM – Alzheimer Trefpunt Lochem viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan en organiseert daarom op vrijdag 10 oktober 2025 een feestelijke bijeenkomst in het Stadshuus. Speciale gast is mantelzorgconsulent en -makelaar Marieke Muilerman, die vertelt over haar werk en de ondersteuning die zij mantelzorgers biedt.
Muilerman begeleidt mensen die zorgen voor een naaste en helpt bij vragen, zorgen en praktische regelzaken. Ze biedt niet alleen individuele begeleiding, maar organiseert ook workshops en ontmoetingen voor lotgenoten. “Het is belangrijk dat mantelzorgers de balans houden tussen de zorg voor een ander en hun eigen welzijn,” benadrukt zij.
Naast de lezing wordt stilgestaan bij het jubileum van het trefpunt, dat op 24 september 2010 als Alzheimer Café van start ging. Bezoekers worden getrakteerd op iets lekkers bij de koffie en een drankje in de pauze.
📅 Wanneer: vrijdag 10 oktober 2025, 10:30 – 12:00 uur
📍 Waar: Stadshuus, Markt 3, Lochem
💶 Kosten: gratis toegang
🔗 Aanmelden: niet nodig
Wist-je-dat
Het Alzheimer Trefpunt Lochem begon in 2010 als één van de eerste Alzheimer Cafés in de regio? Inmiddels zijn trefpunten als deze een vaste ontmoetingsplek geworden voor mensen met dementie, hun naasten en professionals.
