Alzheimer Trefpunt Lochem: wijkagent over veiligheid bij dementie

LOCHEM – Op vrijdag 11 april organiseert Alzheimer Trefpunt Lochem een bijeenkomst over veiligheid bij dementie. Gastspreker is wijkagent Martijn Scholten, die vanuit zijn praktijkervaring vertelt over het omgaan met veiligheidsvragen rond mensen met dementie.

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals. Denk aan situaties in en om het huis, zoals omgaan met kooktoestellen, verwarming, vallen, dwalen en sleutelbeheer. Ook in de openbare ruimte spelen belangrijke vragen: wanneer kan iemand nog veilig autorijden, fietsen of zelfstandig wandelen? En hoe gaat de politie om met verwarde of dwalende personen?

Martijn Scholten geeft tijdens deze ochtend praktische tips en aandachtspunten om de veiligheid van mensen met dementie te vergroten.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 april van 10.30 tot 12.00 uur in het Stadshuus aan de Markt 3 in Lochem. Inloop is vanaf 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.