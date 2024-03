Bach Orgelrecital op vrijdag 15 maart door Els Dijkerman in Gudulakerk Lochem

LOCHEM – Op vrijdagavond 15 maart, aanvang 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur), geeft stadsorganist Els Dijkerman een Bach-Orgelrecital in de Grote of St-Gudulakerk in Lochem. Het concert vindt plaats in het kader van de Lochemse Bachweken. Onder de titel ‘Bach in Weimar’ is dit concert een eerbetoon aan dé grootmeester van de orgelmuziek, Johann Sebastian Bach.

Bach in Weimar

In 1708 treedt Johann Sebastian Bach, 23 jaar oud, als organist in dienst aan het hof van Weimar. Hij schreef toen al zijn eerste representatieve orgelwerken in grote vorm. Bachs zwaartepunt lag in deze jaren helemaal bij het uitvoeren, improviseren en componeren van orgelmuziek.

Bach imponeerde tijdens recitals met preludes, toccata’s, fuga’s en Italiaanse concerttranscripties: werken die voor een kerkdienst te grootschalig of te woest waren. Tijdens deze uitvoeringen vielen bij de aanwezigen de monden van verbazing open. Bach kon loopjes op het pedaal spelen die velen niet eens met de handen voor elkaar kregen en sommigen vroegen zich hardop af of het misschien de duivel was die daar boven zat. Anderen omschreven zijn composities en spel als ‘onvergelijkbare zaken’.

Zo schreef Bach in Weimar het overgrote deel van de orgelwerken waarmee hij later beroemd geworden is. Tijdens dit concert worden twee hoofdlijnen uit deze periode belicht. Ten eerste de Italiaans-virtuoze lijn, ten tweede de lijn van de weergaloos mooie, grote orgelkoralen.

Els Dijkerman

Els Dijkerman is stadsorganist van de Grote of St. Gudulakerk in Lochem. Hier bespeelt ze het Gilman-orgel uit 1758 en een Quellhorst-orgel uit 1806 en dirigeert zij diverse koren en ensembles. Ze startte er met het uitvoeren van muziekvespers, Bachcantates, uitvoeringen van het Middeleeuwse Gudula-officie en gregoriaans, zomeravondconcerten en het houden van ikonenexposities.

Daarnaast heeft zij als organist en dirigent een concertpraktijk. Als docent koordirectie, muziekgeschiedenis en muziek-theoretische vakken werkt zij voor de Academie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Els Dijkerman studeerde af in de hoofdvakken orgel, kerkmuziek en koordirectie aan de conservatoria van Arnhem en Zwolle en in de Muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.

Organisatie

Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Gudula Cultureel. Deze stichting heeft de charmante gewoonte om voor haar activiteiten een vrije gift te vragen bij de uitgang, waardoor de concerten voor iedereen laagdrempelig zijn.

Meer informatie: www.gudula.nu

Bron(nen) & Afbeelding(en)