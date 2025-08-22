Barokensemble sluit zomerconcertreeks af in Lochem

Redactie 25 augustus 2025 344
Ensemble Les Tendres Plaintes

Ensemble Les Tendres Plaintes - Foto: PR

KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

LOCHEM – Het zesde en laatste zomerconcert van Stichting Gudula Cultureel wordt op vrijdag 29 augustus verzorgd door het barokensemble Les Tendres Plaintes. Het concert vindt plaats in de Grote of St.-Gudulakerk en begint om 20.00 uur.

Onder de titel “Tristis est anima mea” brengt het ensemble werken van François Couperin, Marc-Antoine Charpentier en Marin Marais. De musici zijn Tanja Obalski en Bethany Shepherd (sopraan), Marike Tuin (viola da gamba) en Robert Koolstra (klavecimbel).

Met deze uitvoering sluit Gudula Cultureel het zomerconcertseizoen 2025 af. Alle concerten in de reeks zijn vrij toegankelijk. Aan het einde is er een collecte.

De organisatie benadrukt de bijzondere sfeer van de concerten in de monumentale kerk. “Het publiek kan genieten van muziek die eeuwen geleden werd geschreven, maar nog altijd krachtig en ontroerend klinkt,” aldus Gudula Cultureel.

📅 Vrijdag 29 augustus 2025, 20.00 uur
📍 Grote of St.-Gudulakerk, Markt 4, Lochem
💶 Gratis toegang, vrije gift bij uitgang
🔗 www.lochemklassiek.nl

